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Россиянам посоветовали регулярно употреблять в пищу краснокочанную капусту

Россиянам посоветовали регулярно употреблять в пищу краснокочанную капусту

Краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витаминов и питательных веществ по сравнению с белокочанной, в том числе антиоксидант антоциан, необходимый для здоровья для нервной системы и мозга, рассказала терапевт Светлана Каневская.

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