Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +4°, облачно• Севастополь: +7°, облачно• Ялта: +8°, облачно• Алушта: +7°, облачно• Евпатория: +5°, облачно• Саки: +6°, облачно• Бахчисарай: +7°, облачно• Джанкой: +4°, пасмурно• Судак: +5°, облачно• Феодосия: +4°, пасмурно Читать подробнее>>> .
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