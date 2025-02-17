Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине

Он согласен на проведение переговоров с Путиным, однако лишь в присутствии представителей стран Евросоюза и США Президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с решениями России и США по урегулированию украинского конфликта.
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