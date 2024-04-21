В Формуле 1 может измениться система начисления очков

В Формуле 1 может измениться система начисления очковGetty Images / Red Bull Content PoolРуководители Формулы 1 и боссы команд на следующей неделе обсудят возможное изменение системы начисления очков, сообщил Motorsport со ссылкой на свои источники.
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