Польша завершила программу, по которой десятки тысяч белорусов оставили родину

Власти Польши перестали выдавать визы, по которым из Белоруссии уехали десятки тысяч людейМинистерство иностранных дел Польши заявило о выходе из программы выдачи виз Business Harbour, по которой в страну на упрощённых условиях принимали белорусских айтишников.
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