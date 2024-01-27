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Польша завершила программу, по которой десятки тысяч белорусов оставили родину

Польша завершила программу, по которой десятки тысяч белорусов оставили родину

Власти Польши перестали выдавать визы, по которым из Белоруссии уехали десятки тысяч людейМинистерство иностранных дел Польши заявило о выходе из программы выдачи виз Business Harbour, по которой в страну на упрощённых условиях принимали белорусских айтишников.

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