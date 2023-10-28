Британец Фьюри победил камерунца Нганну в поединке по правилам бокса в Эр-Рияде

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну в поединке за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).
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