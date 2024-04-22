Снова «попала»: от Лерчек снова требуют миллионы через суд Елена ГалицкаяБлогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, оказалась в центре нового финансового скандала, не успев оправиться от предыдущих налоговых проблем, передают журналисты сайта ftimes.