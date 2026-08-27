Внешнеторговый оборот Татарстана и Ирана увеличился более чем в 2 раза

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ Внешнеторговый оборот Татарстана и Ирана увеличился более чем в два раза, сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на круглом столе «Татарстан – Иран».