Названы признаки трудно выявляемого и агрессивного рака груди

51-летняя жительница Великобритании по имени Бернадетт Морган обратилась к врачам с жалобами, которые, как выяснилось впоследствии, были симптомами трудно выявляемого и агрессивного рака молочной железы, однако ей не смогли вовремя поставить диагноз.