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Аргументы и Факты

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Mash: у Лерчек и Артема Чекалина проводят обыски

Mash: у Лерчек и Артема Чекалина проводят обыски

По адресам блогеров Лерчек и Артема Чекалина проводят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Ранее стало известно, что МВД России возбудило в отношении блогеров новое уголовное дело по пункту 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

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