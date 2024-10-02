Mash: у Лерчек и Артема Чекалина проводят обыски

По адресам блогеров Лерчек и Артема Чекалина проводят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Ранее стало известно, что МВД России возбудило в отношении блогеров новое уголовное дело по пункту 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).