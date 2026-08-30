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The Eurasia Daily news agency

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This is a tragedy: Russia considers NATO's assistance to Kiev a threat to itself — Matlock

This is a tragedy: Russia considers NATO's assistance to Kiev a threat to itself — Matlock

Russia views NATO's support for Kiev as a direct threat to itself. This was stated on the YouTube channel by the former US ambassador to The Soviet Union Jack Matlock.

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