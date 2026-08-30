Russia views NATO's support for Kiev as a direct threat to itself. This was stated on the YouTube channel by the former US ambassador to The Soviet Union Jack Matlock.
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