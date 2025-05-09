Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами иностранных государств прибыл на центральную трибуну перед Красной площадью, где вскоре стартует военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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