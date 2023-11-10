«Побед, вдохновенья и гладкого льда!» Команда Тутберидзе поздравила с днем рождения Алису Двоеглазову

Сегодня фигуристке исполнилось 15 лет. «Желаем удачи, тепла и здоровья! Счастливой, Алиса, будь в жизни всегда! Пусть жизнь наполняется светом, любовью! Побед, вдохновенья и гладкого льда!» – говорится в сообщении.