«Динамо-Уралочка» - в финале Чемпионата России по водному поло

В серии против московского «СКИФа» наши ватерполистки добились двух побед. Это была именно «плей-оффная» серия: мало забитых мячей, немного красивых комбинаций, но очень много борьбы и настоящая битва характеров.
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