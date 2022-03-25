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Макгрегор ответил на призыв Хабиба бойкотировать Колби: «Он просто поднимется в средний вес, он же не жирная толстуха»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на заявление Хабиба Нурмагомедова. Ранее экс-чемпион легкого веса выразил поддержку Хорхе Масвидалю, обвиняющегося в нанесении побоев Колби Ковингтону.

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