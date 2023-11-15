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Военное обозрение

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Польская пресса: лидер польской правящей партии решил сделать ставку на национализм и евроскептицизм

Польская пресса: лидер польской правящей партии решил сделать ставку на национализм и евроскептицизм

Несмотря на то, что правящая партия Польши «Право и справедливость» по количеству голосов обошла своих конкурентов на недавних выборах, по сути, политическая сила Ярослава Качинского потерпела поражение, уступив большинство в сейме оппозиционной коалиции.

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