Россия нанесла "удар по хвостам". Мигранты успели прошмыгнуть: Делягин призвал к тотальной ревизии

Венера Мирошниченко

Саратовская обл. Г . Энгельсь паспортный стол. 2022 сдала паспорт, нужно было просто зашить и вернуть, заплатила 500 руб. Что я вырвала нитки с паспорта из-за того, что соседи выбрал мой паспорт розовое пришили будто я розовая, но как жить с таким паспортом, я гражданка России пожилая в Узбекистане как в яБиблии написано : " Я тебе разрешил или позволил в Египте пожить" Но пожила приехала домой получила гражданство, а Египет -- это по современному Ташкент, раньше при Иисусе там был Египет, вот так паспорт украли мигранта убийца, убила в Ташкенте и без прописки без гражданства работала в паспортном столе в г. Энгельсе украла мой пасплрт Солнечного прародителя извращенка лунная с животного мира, и это длиться с 19 января 2022 года, сегодня 2024 г. Август месяц и я не могу вернуть свой пасплрт, мне выдали паспорт заключенной в тюрьме будто сидела, Боже упаси, не была я судима ни когда и вдруг, писала президенту Путину, не помог писала в прокуратуру в г. Энгельсе, полиция моих заявлении не принимает пригрозили дурдомом, там в полиции тюремные .тут сложные дела, дьявол за Бога себя объявил умер теперь другие себя за Бога да купленными погонами город захватили, тюремщики в полиции и в прокуратуре, пишу от боли, не хотят вернуть паспорта мои, да и в Ташкенте в 1971 году украли девочки паспорт на имя Бога и тут на мужчиной фамилии, хотя он умер, но я осталось на его фамилии ибо история все же моя, вот они теперь и все мои энергии вампиры, воры все себе присвоили мои Вознесения и все мои молитвы и Зовы, настоящий поймет надеюсь ответит настоящий, кто может понять, что такое Зовы к небесам Всевышнему и солнцу. Я прошу вернуть паспорта мои ибо это война на земле, а в яКосмосе как у Рерихов написано еще хлеще и значить они намеренно делают войну, разжигателям войны Москва объявила 30 лет тюрьмы, вот так, но президенту урок, ведь я писала ему и ответ был письмом, но мне соседи не дали будто помог деньгами й3 тысяч мол, я их слава Богу не получила 1у числ несчастливое. И хорошо, что не получила, я помощь просила вернуть паспорта мои. А он?