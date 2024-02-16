Родители школьников жалуются в депобразования ХМАО из-за отсутствия актировок

Родители школьников из Сургута массово жалуются на то, что дети вынуждены ходить на уроки в морозы. Сургутяне пишут в департамент образования ХМАО в надежде на смену температурных норм при объявлении актированных дней.
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