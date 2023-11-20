Собянин поблагодарил работников транспорта за вклад в развитие Москвы

Столица показывает впечатляющий темп развития транспортной отрасли Сергей Собянин в начале недели поздравил работников сферы транспорта с их профессиональным праздником и поблагодарил за вклад в развитие столицы.
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