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Почему котики любят спать на своих хозяевах

Почему котики любят спать на своих хозяевах

Почему наши котики так любят уснуть, свернувшись клубочком прямо на нас? Некоторые МУРлыки приходят посреди ночи, чтобы поспать вместе, а некоторые залезают к нам на колени в течение дня и устраивают себе “сонный час”, мурлыча от удовольствия.

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