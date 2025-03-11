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Царьград

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Илон Маск потерял 29 миллиардов за сутки из-за падения акций Tesla

Илон Маск потерял 29 миллиардов за сутки из-за падения акций Tesla

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, за день потерял 29 миллиардов долларов из-за падения акций Tesla на 15,4%.

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