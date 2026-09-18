Дәүләт Думасына сайлауда катнашу күрсәткече 4,84 процент - Үзәк сайлау комиссиясе

Тавыш бирү барышын күзәтү экраннары эшли башлаганнан соң, Россия Федерациясе Федераль җыены IХ чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауда катнашу күрсәткече 4,84 процент тәшкил итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым