Военно-технический форум «Армия» впервые пройдет в Симферополе

26 августа в крымской столице впервые пройдет международный военно-технический форум «Армия-2021». Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, открытие форума запланировано на 9:00 на площадке аэродрома «Заводское».
26 августа в крымской столице впервые пройдет международный военно-технический форум «Армия-2021». Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, открытие форума запланировано на 9:00 на площадке аэродрома «Заводское».
Свежие комментарии