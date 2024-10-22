😟 В Керчи оползень, сошедший после ливня, перекрыл дорогу к дачному кооперативу Дорога идёт через микрорайон Аршинцево к кооперативу «Пролив».
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😟 В Керчи оползень, сошедший после ливня, перекрыл дорогу к дачному кооперативу Дорога идёт через микрорайон Аршинцево к кооперативу «Пролив».