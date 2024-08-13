В США произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS). По информации специалистов, подземные толчки в штате Калифорния были зафиксированы в 19:20 по времени UTC (22:20 по московскому).
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