Пассажира выгнали из самолета за отказ сесть рядом с женщиной

Пассажир подал в суд на компанию JetBlue, обвиняя ее в религиозной дискриминации. Он утверждает, что его выгнали из самолета за попытку пересесть после отказа сесть рядом с женщиной, сообщает omvesti Согласно поданной в суд жалобе, Авраам Лангер, ортодоксальный еврей, должен был вылететь из Палм-Спрингс в аэропорт Джона Ф.