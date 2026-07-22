В Армавире после удара беспилотников загорелась нефтебаза

В северном промышленном районе Армавира вспыхнул пожар на территории топливного хранилища. Причиной возгорания стал удар беспилотных летательных аппаратов, и, по оценке местных властей, этот налёт стал одним из самых мощных за последний период.
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