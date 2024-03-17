Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн в Москве за ночь

Известия/АННА СЕЛИНА В Москве на выборах президента РФ за ночь проголосовали онлайн порядка 70 тысяч человек, рассказал журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
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