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Военное обозрение

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О строительстве броненосных крейсеров типа «Баян» после Русско-японской войны. Конкурс, которого не было?

О строительстве броненосных крейсеров типа «Баян» после Русско-японской войны. Конкурс, которого не было?

О том, зачем Морское министерство вдруг бросилось «тиражировать» проект броненосного крейсера «Баян» .

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