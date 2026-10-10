Энергетическое сотрудничество Германии с Россией может спасти немецкую промышленность и экономику. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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А, разве стоит задача спасать экономику Германии? Дмитриеву такую задачу ставили? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!