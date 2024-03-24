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Сенатор Цеков раскритиковал массированную ракетную атаку ВС Украины на Крым

Сенатор Цеков раскритиковал массированную ракетную атаку ВС Украины на Крым

Массированная атака по Крымскому полуострову, организованная в день объявленного в России траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», лишь подтверждает факт того, что власти Украины являются безжалостными людьми.

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