Массированная атака по Крымскому полуострову, организованная в день объявленного в России траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», лишь подтверждает факт того, что власти Украины являются безжалостными людьми.
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