Расчет ЗРК «Стрела-10» за месяц ликвидировал более 30 БПЛА на запорожском направлении

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск «Днепр» за месяц ликвидировал более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе выполнения боевой задачи по прикрытию действий наземной группировки на запорожском направлении СВО.
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