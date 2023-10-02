Гараж вспыхнул в Карелии

В Сегеже пожарным пришлось вскрывать загоревшийся гаражный бокс 30 сентября в 17 часов 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о том, что на улице Спиридонова произошел пожар в частном гараже.