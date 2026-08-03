Постковид и еще 5 реальных причин вегетососудистой дистонии назвала врач Овсянникова

Официального диагноза «вегетососудистая дистония» в международной классификации болезней нет. Однако это не отменяет того факта, что люди действительно могут страдать от симптомов, которые принято объединять под названием ВСД.
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