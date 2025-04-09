Владимир Крикунов: «Ошибки судей решили судьбу серии «Ак Барса» и «Автомобилиста»

Фото: ak-bars.ru Бывший главный тренер казанского «Ак Барса», нижнекамского «Нефтехимика», московского «Динамо» и других клубов КХЛ и ВХЛ Владимир Крикунов поделился мыслями о завершившейся серии первого раунда Кубка Гагарина – 2025 между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».