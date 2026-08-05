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Глава Барнаула и Герой России Владимир Шаманов обсудили развитие города

Глава Барнаула и Герой России Владимир Шаманов обсудили развитие города

Глава города Вячеслав Франк и Герой России, генерал-полковник, депутат Госдумы Владимир Шаманов обсудили вопросы развития краевой столицы, реализацию национальных проектов, поддержки участников СВО и их семей.

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