Глава Барнаула и Герой России Владимир Шаманов обсудили развитие города

Глава города Вячеслав Франк и Герой России, генерал-полковник, депутат Госдумы Владимир Шаманов обсудили вопросы развития краевой столицы, реализацию национальных проектов, поддержки участников СВО и их семей.
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