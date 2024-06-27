Приговор по убийству женщины в Свердловской области: дочь и ее сожитель осуждены

Согласно расследованию следствия и суда, 3 сентября 2023 года 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 43-летней женщиной, матерью его 21-летней сожительницы.
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