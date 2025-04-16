Сотни налогоплательщиков из сферы торговли находятся под мониторингом Налоговой службы

Программа обеспечения соблюдения требований налогоплательщиками налогового законодательства представляет собой решение для повышения уровня добровольного соблюдения требований налогоплательщиками, а также выявления/предотвращения и наказания случаев налоговых нарушений.
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