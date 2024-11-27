Посол Моргулов: давление лишь укрепляет связи России и Китая

Посол Игорь Моргулов заявил, что внешнее давление на Россию и Китай только укрепляет их связи.В своем заявлении для РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов подчеркнул, что внешнее давление, направленное на подрыв сотрудничества между Россией и Китаем, лишь укрепляет практические связи двух стран.