В Госдуме приняли закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Изменения не касаются выплат участникам спецоперации Госдума 10 июля окончательном чтении приняла законопроект о донастройке налоговой системы в РФ, вводящий, в частности, прогрессивную шкалу по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).
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