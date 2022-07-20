Связи Тельцов, проекты Львов и удача Козерогов: подробный гороскоп на 21 июля

Связи Тельцов, проекты Львов и удача Козерогов: подробный гороскоп на 21 июля

ОВНЫ почувствуют влечение к разного рода экстремальным ситуациям. День обещает преподнести немало неординарных встреч и разговоров, способных направить ваши мысли в новое русло.

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