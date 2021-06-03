Svadba1000.ru

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр 24
    "...он проявляет нездоровую ревность." А что тогда "здоровая"ревность? В чём отличие?Ревность в отноше...
  • Людмила Глуховская
    экзольтированная баба писала. Все диалоги вымученные,синтетические. Одним слогом речь и дамы, и её мужа. В мусорку эт...Женщина забилась ...
  • Альберт Волков
    Хрень. Дублирование фотографий.Подарок Сталина ш...

В клетке

В клетке

В Туле я оказалась случайно. Когда по вагону пронесся гнусавый голос, сообщающий об остановке в двадцать три минуты, адреналин ускорил сердечный ритм с рыси до галопа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх