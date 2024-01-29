Шестидесятые: какие автомобили считались быстрыми, и какова их реальная динамика?

Машины родом из шестидесятых годов, и в первую очередь американские маслкары овеяны легендами. Говорят, они добираются до Луны вдвое шустрее космических кораблей, а вибрации от их выхлопных систем порождают небольшие землетрясения.
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