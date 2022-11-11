Военное обозрение

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Американский Минфин решил продлить лицензию для ряда банков России на сделки по энергоносителям

Американский Минфин решил продлить лицензию для ряда банков России на сделки по энергоносителям

Американские власти решили отказаться от идеи прекратить действие лицензии, позволяющей ряду российских банков проводить финансовые операции по получению средств в качестве оплаты за энергоносители.

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