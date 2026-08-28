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Аргументы недели

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Бумажное сердце: новый формат и новые рекорды

Бумажное сердце: новый формат и новые рекорды

В юбилейный, пятый год фестиваль бумажной промышленности прошел в новом формате – вместо одного праздничного дня мероприятия растянулись на целую неделю и охватили сразу несколько площадок в Калуге и посёлке Полотняный Завод.

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