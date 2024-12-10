Где же все? «Великий фильтр» — барьер, не пускающий нас к звёздам и к другим цивилизациям

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему, устремляя взор в бескрайние просторы ночного неба, мы не видим там признаков иных разумных цивилизаций? Почему, несмотря на миллиарды звезд и, вероятно, еще большее количество планет, космос кажется таким пугающе пустым? Этот вопрос, сформулированный в середине XX века физиком Энрико Ферми, положил начало одному из самых интригующих парадоксов современной науки — парадоксу Ферми.