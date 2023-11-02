Германия расплачивается рецессией за антироссийские санкции

Взяв курс на конфронтацию с РФ, экономика ФРГ потеряла сотни миллиардов долларов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на вопрос, сколько германская экономика потеряла от антироссийских санкций, и насколько серьезно просел товарооборот РФ и ФРГ с начала СВО.