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«Никогда не была настолько счастлива во время выступления». Трусова о номере с Кондратюком на шоу Плющенко

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова поделилась эмоциями после участия в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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