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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аззи сегодня пройдет медосмотр перед переходом в ЦСКА. За защитника «Динамо» Махачкала заплатят 3,25 млн евро

ЦСКА близок к завершению трансфера правого защитника « Динамо » Махачкала Мохамеда Аззи. 24-летний футболист во вторник, 1 сентября, пройдет медицинский осмотр для московского клуба, сообщил журналист Саша Тавольери.

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