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Живая Кубань

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Автоэксперт рассказал, какой автомобиль лучше всего приобрести в 2027 году

Автоэксперт рассказал, какой автомобиль лучше всего приобрести в 2027 году

Автоэксперт рассказал, какой автомобиль лучше всего приобрести в 2027 годуПриобретать электромобиль в 2027 году имеет смысл тем водителям, которые проезжают от 15 до 30 тысяч километров в год, в основном передвигаются по городу и могут ставить машину на зарядку дома.

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