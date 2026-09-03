Автоэксперт рассказал, какой автомобиль лучше всего приобрести в 2027 году

Автоэксперт рассказал, какой автомобиль лучше всего приобрести в 2027 годуПриобретать электромобиль в 2027 году имеет смысл тем водителям, которые проезжают от 15 до 30 тысяч километров в год, в основном передвигаются по городу и могут ставить машину на зарядку дома.
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